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السبت، 07 يوليه 2018 05:28 ص
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عامل يطعن آخر بسكين لمعاكسته زوجته هاتفيًا أكثر من مرة بطهطا سوهاج

السبت، 07 يوليه 2018 05:02 ص
عامل يطعن آخر بسكين لمعاكسته زوجته هاتفيًا أكثر من مرة بطهطا سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهد قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج قيام عامل فى العقد الثالث من العمر بطعن آخر بسكين، مما نتج عنه إصابته بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى، وذلك عقب قيام المجنى عليه بمعاكسة زوجته هاتفيًا.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، بوصول عامل مصابًا بجرح نافذ عقب تعدى عامل آخر عليه.

 

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث العميد عمرو نبيل رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، وتبين من تحريات الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء خالد الشاذلى مدير مباحث المديرية، بوصول محمد.أ.أ.م، 19 سنة عامل ويقيم نزلة سليم الكاشف بندر طهطا، إلى المستشفى العام مصاباً بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى.

 

وبسؤاله أتهم علام.ع.ع، 30 سنة عامل ويقيم غرب البلد بندر طهطا بالتعدى عليه بآله حادة "سكين"، مما نتج عنه إصابته ولم يعلل سبباً لذلك.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بمعاكسة زوجته هاتفياً أكثر من مرة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5923 جنح القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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