طالب يستغيث بسلطات مطار سوهاج لرغبته فى عدم السفر مع والده

سوهاج محمود مقبول

أستغاث طالب في الثالثة عشر من العمر بالسلطات الأمنية بمطار سوهاج عقب قيام والده بإجباره على السفر معه لدولة الأردن وأنه دائم المعامله له بشكل سيئ والتعدى عليه بالضرب وإرغامه على العمل.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بتلقى مركز شرطة جرجا محضرا محررا بمعرفة قسم شرطة مطار سوهاج الدولي يتضمن أنه أثناء إنهاء إجراءات عبد المعروف ي ن 47 سنة حاصل علي دبلوم صنايع و نجله عبد الحافظ ع ي 13 سنة طالب ويقيمان بناحية المحاسنة دائرة مركز جرجا لدولة الأردن أبدى الثانى رغبته بعدم السفر صحبة والده لسوء معاملته وضربه وإرغامه على العمل .

وبالكشف جنائياً على الأول تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فـى القضية رقم 3945 لسنة 2015 مستأنف مركز جرجا كلى رقم 520 لسنة 2015 بتهمة " ضرب " حضورى بالحبس 6 شهور وكفالة 200 جنيه بجلسة 13/12/2015 وتم التحفظ على المذكورين وقيد المحضر برقم 2294 إدارى مركز جرجا لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة.