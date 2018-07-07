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السبت، 07 يوليه 2018 01:43 م
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طالب يتخلص من حياته بالانتحار شنقا فى المنصورة لمروره بأزمة نفسية

السبت، 07 يوليه 2018 01:17 م
طالب يتخلص من حياته بالانتحار شنقا فى المنصورة لمروره بأزمة نفسية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تخلص طالب بكلية الاثار بمدينة المنصورة من حياته بشنق نفسه بغرفة الصالون بشقته لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ  لقسم شرطة ثان المنصورة ، من إدارة شرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص بالإنتحار شنقاً داخل شقته .

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الثالث ووجود جثمان المدعو وليد م. م. 23 سنة طالب بكلية الآثار مسجاة على الأرض بصالة الشقة ووجود سحجات وإحمرار وحبل مربوط حول الرقبة ، كما تبين وجود آثار لربط حبل بحلقة سقف غرفة الصالون وكرسى خشبى أسفلها.

بسؤال شقيق المتوفى، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه حال دخوله على شقيقه بغرفة الصالون فوجىء به معلقاً بسقف الحجرة وأسفله كرسى خشبى وقام بإنزاله ، وعلل قيامه بذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

 


 
 

 
 
 

 


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