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ضبط 13 قطعة سلاح متنوعة و50 قرصا تامول فى حملة بسوهاج

السبت، 07 يوليه 2018 05:32 ص
ضبط 13 قطعة سلاح متنوعة و50 قرصا تامول فى حملة بسوهاج حملات امنيه -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة الواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية مدعومة بمجموعات قتالية بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغرير مرخصة والذخائر والهاربين من تنفيذ الأحكام وتجار المواد المخدرة.
 
حيث أسفرت الجهود عن ضبط 2 بندقيه آلية و5 بنادق خرطوش و10 طلقات من ذات العيار و5 فرد محلى الصنع ما بين روسى وخرطوش وذلك بدائرة المراكز والأقسام بالمديرية.
 
كما تمكنت الحملة أيضا من  ضبط "50" قرص تامول المخدر وهاتف محمول حيازة المتهم صلاح س أ ع  " وشهرته بوبوب " 28 سنة عامل ومقيم شارع السوق البراني دائرة قسم طهطا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 1650 إدارى قسم طهطا لسنة 2018  .
 
 
ومن جانبه قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أن تلك الحملات تأتى فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة.
 

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