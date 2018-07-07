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السبت، 07 يوليه 2018 12:21 م
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ضبط سجائر أجنبية وفول سودانى فى حملة تموينية بالإسكندرية

السبت، 07 يوليه 2018 11:43 ص
ضبط سجائر أجنبية وفول سودانى فى حملة تموينية بالإسكندرية سجائر - ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط 20 مخالفة مختلفة.

وفى مجال ضبط السلع مجهولة المصدر تم ضبط "ع ك ش" 28 سنة صاحب محل بدائرة قسم ثان الرمل لحيازته وعرضه للبيع "250" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر رقم 936/2018 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان الرمل .. وجاري العرض على النيابة.

وفى مجال ضبط السلع غير الصالحة، تم ضبط "س ح ا" 24 سنة بائع بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع "2500" عبوة مقرمشات فول سوداني منتهية تاريخ الصلاحية - تحرر المحضر رقم 9691/2018 جنح قسم ثان المنتزه، وجاري العرض علي النيابة، وفي مجال مخالفات المخابز والمطاحن، وتم ضبط  4 مخالفات مخابز " 2 نقص وزن - 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات " .

وفي مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب 4 عينات "دقيق بلدي - قمح - ردة ناعمة " لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وفي مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

 


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