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السبت، 07 يوليه 2018 07:11 م
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ضبط حاصل على دبلوم أنشأ شركة وهمية للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

السبت، 07 يوليه 2018 05:52 م
ضبط حاصل على دبلوم أنشأ شركة وهمية للنصب على المواطنين بمصر الجديدة صورة أرشيفية
كتب محمد إبراهيم
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تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية ومزاولة نشاطاً فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية واستخدامها فى الحصول على تأشيرات لراغبى الهجرة للخارج مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "بوليس.إ.ى " مواليد 1964  حاصل على دبلوم تجارة ، ومقيم بحى روض الفرج بالقاهرة - سبق إتهامه فى 4 قضايا "نصب"، بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، متخذاً منها مركزاً لمزاولة نشاطاً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وبيعها لعملائه من راغبى الهجرة للخارج ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم على تأشيرات دخول لدول الإتحاد الأوروبى بطرق مشروعة ، حيث قام بتزوير العديد من المستندات ( كشوف حساب – شهادات دراسية – شهادات خبرة ) للحصول بموجبها على تأشيرات دخول أو تسفير الشباب إلى العديد من الدول الأوروبية بزعم إلحاقهم بجامعات للدراسة بتلك الدول ومن ثم تهريبهم إلى دول أوروبية أخرى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركه عُثر بحوزته على  15شهادة تخرج منسوب صدورها لكليات بجامعات حكومية بعضها خالية البيانات وجميعها ممهوره ببصمة خاتم شعار الدولة "مقلد" ، كشف حساب بنكى " مزور بالكامل " وممهور بخاتم البنك "مقلد" ، ,عقد بيع خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" ومنسوب صدورة لإحدى الجهات الحكومية ، وكمية من شهادات الخبرة خالية البيانات منسوبه إلى بعض شركات القطاع الخاص ومعدة للتزوير ، وايضا كمية كبيرة من المستندات الخاصة بضحاياه ، كمية من طلبات الحصول على تأشيرات دخول منسوبة لبعض سفارات الدول الأوروبية ، كمية من دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيه ماليه بلغت تقريباً500 ألف جنيه منذ بداية العام الحالى ، 8 جوازات سفر خاصه بضحاياه ، مبلغ مالى قدرة 1200 يورو من متحصلات نشاطه ، وجهاز حاسب آلى بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على صور للمستندات المضبوطة، بالاضافة إلى إنشائه موقع إلكترونى إحتيالى على شبكة الإنترنت يحمل إسم شركته ونشاطها فى الهجرة للدول الأوروبية) تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


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