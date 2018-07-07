صور.. وزير الآثار يزور المتاحف العلمية والبيوت الأثرية فى موناكو

زار الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والوفد المرافق له النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بصحبة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والسفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا عددا من المتاحف العلمية والبيوت الأثرية فى موناكو.

تضمنت الزيارة متحف البحار والمحيطات الذى يعرض أنواعا متعددة من الأسماك والكائنات البحرية والهياكل العظمية للديناصورات، إضافة إلى أدوات الصيد التى استخدمها البحارة فى أوائل القرن الماضى.

وقد حرصت إدارة المتحف على أن يدون الدكتور العنانى كلمة فى سجل زيارات المتحف، والذى أعرب فيها عن سعادته بهذا المتحف الذى به عدد كبير من أنواع الثروة السمكية الموجودة فى مصر، ولذلك دعا فيها زوار المتحف أن يأتوا إلى مصر للاستمتاع بمشاهدة هذه الأنواع بالإضافة إلى غيرها والموجودة فى سواحل مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء.