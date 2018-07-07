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صور.. وزيرة السياحة تعقد اجتماعا لاستثمار معرض موناكو للترويج للمقصد المصرى

السبت، 07 يوليه 2018 11:10 م
صور.. وزيرة السياحة تعقد اجتماعا لاستثمار معرض موناكو للترويج للمقصد المصرى جانب من الاجتماع
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عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ،اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ضم النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، والسفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا ، وذلك فى الجناح الذى خصصته وزارة الآثار لوزارة السياحة للترويج لمصر سياحيا خلال فترة إقامة معرض كنوز الفراعنة المقام حاليًا فى موناكو، الذى افتتح أمس، بمشاركة الأمير ألبرت الثانى.

وتطرق الاجتماع لمناقشة كيفية استثمار فرصة إقامة هذا المعرض بإمارة موناكو والذى يحظى بتغطية إعلامية عالمية متميزة وحضور عدد من الشخصيات العامة الهامة فى أوروبا للتسويق لمصر سياحيا، خاصة وأن وزارة الآثار خصصت جناحا للترويج السياحى للمقصد المصرى.

وقالت الدكتورة راينا المشاط وزيرة السياحة إنها فتحت قنوات اتصال مع وسائل الإعلام الأوروبية والمستثمرين المتخصصين فى صناعة السياحة، لشرح الاستقرار والأمن وسائر المميزات الأخرى التى يتمتع بها المقصد السياحي المصرى، فضلاً عن عرض رؤية مصر السياحية فى قلب أوروبا.

وأشارت وزيرة السياحة، إلى إن موناكو لها خصوصية، فهى بلد صغير ولكن يصل عدد الزائرين لها نحو 6 مليون سائح ومعروف أنهم من ذوى الإنفاق العالى، ووجود المعرض في موناكو يعتبر انطلاقة لمصر ورسالة قوية أن مصر بحضاراتها متواجدة وتفتح ذراعيها للكل".

د. رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال اجتماعها مع وزير الآثار وبحضور النائبة سحر طلعت والنائب أسامة هيكل والسفير إيهاب بدوى
د. رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال اجتماعها مع وزير الآثار وبحضور النائبة سحر طلعت والنائب أسامة هيكل والسفير إيهاب بدوى

 

الدكتورة رانيا المشاط والدكتور خالد العنانى والنائبان سحر طلعت وأسامة هيكل والسفير إيهاب بدوى
الدكتورة رانيا المشاط والدكتور خالد العنانى والنائبان سحر طلعت وأسامة هيكل والسفير إيهاب بدوى

 

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العنانى والنائبان سحر طلعت وأسامة هيكل والسفير إيهاب بدوى
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العنانى والنائبان سحر طلعت وأسامة هيكل والسفير إيهاب بدوى

 


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رانيا المشاط

الدكتورة رانيا المشاط

معرض موناكو

معرض السياحة بموناكو

معرض الآثار بموناكو




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