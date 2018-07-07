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السبت، 07 يوليه 2018 02:46 ص
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صور.. مهرجان "إيفانا كوبالا" جميلات أوكرانيا يقفزن فوق النيران

السبت، 07 يوليه 2018 02:00 ص
صور.. مهرجان "إيفانا كوبالا" جميلات أوكرانيا يقفزن فوق النيران جانب من مهرجان "ايفانا كوبالا"
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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انطلق مهرجان "ايفانا كوبالا" والذى يحتفل فيه أوكرانيون من مختلف الأعمار يقزون فوق النيران فى العاصمة كييف احتفالاً بالعطلة الوثنية التقليدية "إيفانا كوبالا" .

وأبرزت وكالة "رويترز"، صورا للمحتفلين بمهرجان "ايفانا كوبالا"، الذى يتم الاحتفال به كل عام فى الـ6 من يوليو، والتى ترحب بالتغيير فى وقت الفصول من الشتاء إلى الصيف، ويتم الاحتفال بـ "إيفانا كوبالا" فى أوكرانيا وروسيا البيضاء .

أحد الشباب يقفذ فوق النيران
أحد الشباب يقفذ فوق النيران

 

إحدى الجميلات تشارك فى المهرجان
إحدى الجميلات تشارك فى المهرجان

 

إحدى الجميلات تقفز فوق النار
إحدى الجميلات تقفز فوق النار

 

القفز فوق النيران خلال المهرجان
القفز فوق النيران خلال المهرجان

 

القفز فوق النيران
القفز فوق النيران

 

النيران المشتعلة
النيران المشتعلة

 

جميلات أوكرانيا يشاركن فى المهرجان
جميلات أوكرانيا يشاركن فى المهرجان

 

جميلات أوكرانيا
جميلات أوكرانيا

 

جميلات يقفزن فوق النيران
جميلات يقفزن فوق النيران

 

رجال فى أوكرانيا يقفزن
رجال فى أوكرانيا يقفزن

 

سيدات يشاركن فى المهرجان
سيدات يشاركن فى المهرجان

 


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