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السبت، 07 يوليه 2018 06:09 م
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صور.. مظاهرات فى بروكسل احتجاجا على زيارة ترامب المرتقبة لبلجيكا

السبت، 07 يوليه 2018 05:16 م
صور.. مظاهرات فى بروكسل احتجاجا على زيارة ترامب المرتقبة لبلجيكا مظاهرات فى بروكسل
كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر مئات الأشخاص، فى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم السبت، احتجاجا على الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وحمل المتظاهرون الذين شاركوا فى مسيرة بشوارع بروكسل، لافتات مناهضة ورافضة لزيارة ترامب المقررة فى 11 يوليو المقبل، للمشاركة فى اجتماع حلف شمال الأطلسى، وكتب على اللافتات: ترامب غير مرحب به".

الجدير بالذكر أن حلف الناتو قرر أن يكون اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بمشاركة جورجيا وأوكرانيا.

المسيرة فى بروكسل
المسيرة فى بروكسل

 

لافتات ضد ترامب
لافتات ضد ترامب

 

مسيرة احتجاجية في بروكسل
مسيرة احتجاجية في بروكسل

 


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مظاهرات

مظاهرات فى بروكسل

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