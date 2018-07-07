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صور.. مصرع 11شخصا وفقدان 45 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى اليابان

السبت، 07 يوليه 2018 06:36 ص
صور.. مصرع 11شخصا وفقدان 45 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى اليابان انهيار ارضى فى اليابان
طوكيو (رويترز)
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 45 شخصا فقدوا مع تعرض غرب اليابان ووسطها لأمطار غزيرة، أودت بحياة 11 شخصا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرات خاصة بشأن الأحوال الجوية عبر أربع مقاطعات فى غرب جزيرة هونشو الرئيسية فى اليابان وحثت على توخى الحذر من الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية وسط ما وصفته بأمطار "تاريخية".

وقال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى إن نحو 48 ألف فرد من الشرطة والإطفاء وقوة الدفاع الذاتى اليابانية استجابوا لأكثر من 100 بلاغ عن انهيارات أرضية ونداءات أخرى للنجدة.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث أنه بحلول صباح اليوم السبت صدرت أوامر لأكثر من 1.6 مليون شخص بمغادرة منازلهم وسط مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أخرى مع توجيه نصائح لنحو 3.1 مليون شخص آخرين بالمغادرة.

وتأثرت بعض وسائل النقل فى جزيرة كيوشو فى أقصى جنوب اليابان. وقالت وكالة كيودو للأنباء إن أتربة ومخلفات الانهيارات الأرضية غطت أجزاء واسعة من الطريق السريع فى شمال الجزيرة.

ارتفاع منسوب المياه
ارتفاع منسوب المياه

 

الامطار فى اليابان
الامطار فى اليابان

 

السيول فى اليابان
السيول فى اليابان

 

انهيار ارضى فى اليابان
انهيار ارضى فى اليابان

 

انهيار أرضى
انهيار أرضى

 

انهيار ارضي في اليابان
انهيار ارضي في اليابان

 

جيش اليابان يجلى السكان
جيش اليابان يجلى السكان

 

 


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