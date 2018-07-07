صور.. مسيرة للمثليين احتفالا بالذكرى 51 للاعتراف بهم فى بريطانيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

نظم عدد كبير من المثليين فى بريطانيا اليوم السبت، مسيرة تعرف بموكب الكبرياء السنوى، تضم مزدوجى الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

ودخل قانون تاريخى أطلق عليه اسم "قانون المساواة" وينص على اعتبار الزواج بين مثليى الجنس قانونيا، عام 2014 فى مرحلة أخيرة من معركة طويلة خاضها المدافعون عن المثليين.

وجرى الاحتفال بالزواج بين المثليين فى ما اعتبره رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرة السابق "لحظة مهمة للبلاد".

ويأتى الاحتفال بعد مرور 51 عاما على رفع التجريم والاعتراف بالمثلية الجنسية فى المملكة المتحدة البريطانية.



مسيرة المثليين فى بريطانيا



جانب من المسيرة



علم المثليين خلال المسيرة



المشاركون فى المسيرة



المثليات خلال المسيرة



جانب من مسيرة المثليين ببريطانيا



امرأة مثلية فى بريطانيا



رقص المثليات خلال المسيرة



جانب من رفع الأعلام والبالونات خلال المسيرة