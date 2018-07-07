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السبت، 07 يوليه 2018 04:27 م
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صور.. مسيرة للمثليين احتفالا بالذكرى 51 للاعتراف بهم فى بريطانيا

السبت، 07 يوليه 2018 02:36 م
صور.. مسيرة للمثليين احتفالا بالذكرى 51 للاعتراف بهم فى بريطانيا مثليين
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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نظم عدد كبير من المثليين فى بريطانيا اليوم السبت، مسيرة تعرف بموكب الكبرياء السنوى، تضم مزدوجى الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

ودخل قانون تاريخى أطلق عليه اسم "قانون المساواة" وينص على اعتبار الزواج بين مثليى الجنس قانونيا، عام 2014 فى مرحلة أخيرة من معركة طويلة خاضها المدافعون عن المثليين.

وجرى الاحتفال بالزواج بين المثليين فى ما اعتبره رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرة  السابق "لحظة مهمة للبلاد".

ويأتى الاحتفال بعد مرور 51 عاما على رفع التجريم والاعتراف بالمثلية الجنسية فى المملكة المتحدة البريطانية.

مسيرة المثليين فى بريطانيا
مسيرة المثليين فى بريطانيا

 

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

 

علم المثليين خلال المسيرة
علم المثليين خلال المسيرة

 

المشاركون فى المسيرة
المشاركون فى المسيرة

 

المثليات خلال المسيرة
المثليات خلال المسيرة

 

جانب من مسيرة المثليين ببريطانيا
جانب من مسيرة المثليين ببريطانيا

 

امرأة مثلية فى بريطانيا
امرأة مثلية فى بريطانيا

 

رقص المثليات خلال المسيرة
رقص المثليات خلال المسيرة

 

جانب من رفع الأعلام والبالونات خلال المسيرة
جانب من رفع الأعلام والبالونات خلال المسيرة

 

أعلام المثليين خلال المسيرة
أعلام المثليين خلال المسيرة

 

 

 

 


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