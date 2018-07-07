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صور.. كوريا الشمالية ترفض المطالب الأمريكية بنزع إحادى للسلاح

السبت، 07 يوليه 2018 09:24 م
صور.. كوريا الشمالية ترفض المطالب الأمريكية بنزع إحادى للسلاح وزير الخارجيه الامريكى وكيم يونج شول
(أ ف ب)
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شهدت عملية السلام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية السبت تأزما بعد رفض بيونج يانج مطالب واشنطن "الأشبه بعقليات العصابات" بنزع سريع للسلاح النووي، على الرغم من محادثات مكثفة استمرت ليومين.

وسعى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لدى مغادرته بيونج يانج إثر مفاوضات أجراها مع كيم يونج شول، المسؤول الثانى فى النظام الكورى الشمالي، إبداء تفاؤله، مؤكدا تحقيق تقدم فى المحادثات.

لكن مع وصوله إلى طوكيو لإطلاع نظيريه اليابانى والكورى الجنوبى على مجريات محادثاته، أصدرت كوريا الشمالية بيانا حاد اللهجة نددت فيه بالمطالب التى قدمها ودعت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى إحياء عملية السلام.

واعتبر مسؤولون أمريكيون فى حديث خاص البيان الكورى الشمالى تكتيكا تفاوضيا، إلا أن صدور البيان بعد يومين طغت عليهما مظاهر الصداقة يشكل على ما يبدو عودة الى الموقف الكورى الشمالى التقليدى المتشدد.

واعترضت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على جهود بومبيو للحصول على التزامات ملموسة تترجم عمليا الوعد الذى أطلقه كيم فى القمة التى جمعته بالرئيس الأمريكى فى سنغافورة الشهر الماضي، بالعمل نحو "نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية".

وجاء الاعتراض الكورى الشمالى فى بيان حاد اللهجة نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأورد البيان أن "الولايات المتحدة سترتكب خطأ قاتلا إذا ذهبت إلى حد اعتبار أن كوريا الشمالية ستكون مرغمة على القبول، بمطالب تعكس عقلية أشبه بالعصابات".

وأشارت بيونج يانج إلى أنها قدمت بالفعل تنازلا لقى ترحيبا علنيا من قبل ترامب الذى اعتبره انتصارا للسلام، بتدميرها موقع اختبارات نووي، وأسفت لعدم إبداء بومبيو نية لمقابلة ذلك بتنازلات أمريكية.

واعتبرت بيونج يانج قرار ترامب الأحادى بتعليق المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنازلا شكليا "من الممكن جدا العودة عنه"، منتقدة "عدم تطرق" المفاوضين الأمريكيين لمسألة إنهاء الحرب الكورية رسميا باتفاق سلام.

وتابع البيان " اعتقدنا أن الجانب الأمريكى سيقدم اقتراحا بناء يتماشى مع روحية اجتماعات القمة الكورية الشمالية الأميركية ومحادثاتها"، متداركا "لكن توقعاتنا وآمالنا كانت ساذجة للغاية".

كلمة وزير الخارجية الأمريكي
كلمة وزير الخارجية الأمريكي

 

كيم يونج شول يستقبل بومبيو
كيم يونج شول يستقبل بومبيو

 

وزير الخارجية الياباني والمسئول الكوري الجنوبي
وزير الخارجية الياباني والمسئول الكوري الجنوبي

 

 


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