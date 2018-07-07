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صور .. طائرة إسعاف خاصة تنقل رضيعة إلى سويسرا من مطار القاهرة

السبت، 07 يوليه 2018 09:05 ص
صور .. طائرة إسعاف خاصة تنقل رضيعة إلى سويسرا من مطار القاهرة طائرة إسعاف خاصة تنقل رضيعة إلى سويسرا
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، وصول طائرة إسعاف خاصة مجهزة لنقل رضيعة عمرها 12 يوما إلى سويسرا، وتم إنهاء إجراءات سفرها عبر صالة الطيران الخاص رقم 4 بالمطار.
 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن طائرة إسعاف مجهزة وصلت المطار، وذلك من أجل ، نقل رضيعة عمرها 12 يوما  تدعي "اميليا سويسرية الجنسية"، بعد ولادتها بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وأنه تم تكليف سيارة إسعاف تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، لنقل الرضيعة من المستشفى حتى الطائرة بتعليمات من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، وتحت رعاية الطاقم الطبى للحفاظ على حياة الرضيع، وتم إنهاء إجراءات سفرها عقر صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص بالمطار.
 
صور طائرة إسعاف خاصة تنقل رضيعة إلى سويسرا (1)
 

صور طائرة إسعاف خاصة تنقل رضيعة إلى سويسرا (2)
 

صور طائرة إسعاف خاصة تنقل رضيعة إلى سويسرا (3)

 


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