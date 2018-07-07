صور.. سيول تجتاح شوارع هيروشيما باليابان.. وخروج قطار عن مساره

كتب هيثم سلامة

شهدت عدة مقاطعات غرب اليابان، اليوم، أمطاراً غزيرة وسيولا اجتاحت الشوارع والميادين، وارتفع عدد الضحايا فى المناطق المنكوبة إلى 35 حالة وفاة و47 مفقود حتى الآن.



المناطق الموكوبة فى اليابان

ونشر حساب اليابان بالعربى، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورا وفيديوهات، توضح حجم السيول والأمطار، وخروج قطار عن مساره، وعلق: "خروج قطار عن مساره بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى محافظة ساغا".



المناطق الموكوبة فى اليابان

اليابان بالعربى



المناطق الموكوبة فى اليابان