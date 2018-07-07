صور..رجال الإنقاذ فى تايلاند يستأنفون البحث عن 23 شخصا بعد غرق سفينة سياحية

بانكوك (رويترز)

على الرغم من ضعف الآمال استأنف رجال الإنقاذ فى تايلاند البحث، اليوم السبت، عن 23 ناجيا بعد غرق سفينة كانت تقل سائحين صينيين قبالة جزيرة بوكيت فى أحوال جوية سيئة فى حين بدأت السلطات فى التحقيق مع الشركة التى تدير السفينة.

وقالت السلطات إن عدد قتلى أسوأ حادث نقل فى تاريخ تايلاند الحديث وصل إلى 33 شخصا وإنه تم إنقاذ 49 شخصا من ركاب السفينة المنكوبة فينكس والذين كان عددهم 105 ركاب على الرغم من أن 37 منهم مازالوا فى المستشفى وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.

وتساءل بعض التايلانديين وشركات السياحة عن سبب إبحار السفينة فى هذا الجو السيء، وأمر براوايت ونجسوان الرجل الثانى فى المجلس العسكرى الحاكم فى تايلاند بإجراء تحقيق فى سبب تجاهل السفينة تحذيرات من سوء الأحوال الجوية فى حين قالت الشرطة إنها ستسعى لتوجيه اتهامات بالإهمال لقبطان المركب وصاحبها.

وكانت السفينة فينكس تقل 93 صينيا بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم والمرشدين السياحيين وغرقت بعد أن ضربتها موجات بلغ ارتفاعها خمسة أمتار فى عاصفة مساء الخميس قبالة بوكيت التى تجتذب شواطئها السائحين.



استمرار البحث عن المفقودين



الغواصون فى تايلاند



رجال الانقاذ فى تايلاند