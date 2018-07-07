video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. دفعة جديدة للنازحين السوريين فى طريق العودة لبلادهم من لبنان

السبت، 07 يوليه 2018 10:19 ص
صور.. دفعة جديدة للنازحين السوريين فى طريق العودة لبلادهم من لبنان أطفال سوريا
أ ش أ - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

انطلقت دفعة جديدة من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضى اللبنانية، تضم نحو 450 لاجئا، باتجاه طريق العودة إلى سوريا، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم.

وغادر النازحون السوريون مدينة (عرسال) اللبنانية باتجاه نقطة التجمع عند الحاجز الحدودى (وادى حميد) إيذانا بالعبور نحو بلداتهم السورية، وذلك بعد التدقيق بمعرفة الأمن العام اللبنانى الذى يتولى تسجيل النازحين على لوائح المغادرة وتسهيل عملية عبورهم.

وتواجد على المعبر الحدودى ممثلون لمفوضية اللاجئين لمتابعة عمليات العودة، وفرق من الإسعاف والطوارئ التابعة للصليب الأحمر اللبنانى لتقديم المساعدة الطبية حال تطلب الأمر، إلى جانب الأمن العام والجيش اللبنانى لتولى عمليات تأمين العودة ومرافقة اللاجئين حتى العبور، فيما أكد الأمن العام اللبنانى أن تلك العودة هى "عودة طوعية" من جانب سوريين يقيمون داخل الأراضى اللبنانية.

وتشرف المديرية العامة للأمن العام اللبنانى على عودة النازحين السوريين الراغبين فى هذا الأمر منذ نحو أسبوعين، من خلال إعداد قوائم بهم، والتواصل والتنسيق مع السلطات الأمنية المعنية داخل سوريا، التى سبق وأن وافقت على قائمة تضم نحو 3200 نازح أبدوا رغبتهم فى العودة، على أن يكون التنفيذ من خلال دفعات.

ويقوم الأمن العام بتنظيم العودة من خلال إعداد الكشوف والسجلات اللازمة للمتقدمين الراغبين فى العودة الطوعية، وإجراء عمليات المرافقة الأمنية اللازمة لهم بالتعاون مع الجيش اللبناني، من خلال المعابر الحدودية، وفى حضور ممثلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وتعد أزمة النزوح السورى داخل لبنان من أكثر الأزمات الضاغطة على الاقتصاد اللبناني، ويؤكد المسئولون اللبنانيون أن الاقتصاد والبنية التحتية والأوضاع الأمنية والاجتماعية فى البلاد تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الأزمة، وأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات تواجد قرابة مليون ونصف المليون لاجئ سورى يمثلون أكثر من ربع عدد سكان البلاد، علاوة على أن هناك ما يشبه الإجماع لدى التيارات والقوى والأحزاب السياسية اللبنانية - على الرغم من التباينات والخلافات الشديدة بين بعضها البعض - بضرورة بدء عودة اللاجئين على نحو عاجل إلى "المناطق الآمنة داخل سوريا" وبما يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم، خاصة وأن معظم الأراضى السورية أصبحت تحت سيطرة الدولة التى استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.

أطفال سوريا
أطفال سوريا

 

جانب من دفعة جديدة للنازحين السوريين فى طريق العودة لبلادهم من لبنان
جانب من دفعة جديدة للنازحين السوريين فى طريق العودة لبلادهم من لبنان

 

دفعة جديدة للنازحين السوريين فى طريق العودة لبلادهم من لبنان
دفعة جديدة للنازحين السوريين فى طريق العودة لبلادهم من لبنان

 

سوريون
سوريون

 

طفل سورى
طفل سورى

 

عودة السوريين إلى بلادهم
عودة السوريين إلى بلادهم

 

عودة سوريين من لبنان إلى بلدهم
عودة سوريين من لبنان إلى بلدهم

 

نازوحون سوريون
نازوحون سوريون

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير لبنانى: تدخل حزب الله فى قضية إعادة النازحين السوريين " استعراض"

الصحة الأردنية: استقبال 31 مصابا من النازحين السوريين بمستشفى الرمثا الحكومي

وفاة نازح سورى وإدخال 9 حالات حرجة لمستشفيات وزارة الصحة الأردنية

صور.. الأردن يستمر فى تقديم المساعدات للنازحين السوريين على الحدود

الأردن يطلق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية للنازحين السوريين

دفعة ثانية من النازحين السوريين يتحركون من لبنان فى طريق العودة لبلادهم

اخبار عربية

النازحين السوريين

الامن العام اللبنانى

الحدود اللبنانية السورية

الحرب فى سوريا

لبنان

اخبار العرب

اخبار سوريا




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة