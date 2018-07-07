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السبت، 07 يوليه 2018 05:28 م
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صور.. حكمدار الجيزة يقود حملة إزالة تعديات بشارع فيصل والطوابق والعريش

السبت، 07 يوليه 2018 04:25 م
صور.. حكمدار الجيزة يقود حملة إزالة تعديات بشارع فيصل والطوابق والعريش حملة إزالة إشغالات بالجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قاد اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، أكبر حملة لازالة التعديات والإشغالات بشارع فيصل والطوابق والعريش والمريوطية والهرم وكفر طهرمس بالطالبية وعز الدين عمر بالهرم، وجميع متفرعات شوارع حي الهرم وحي بولاق الدكرور وحي العمرانية، بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة. 
 
وتم خلال الحملة رفع عدد كبير من إشغالات المقاهي والمطاعم والكافتريات والاكشاك والباعة الجائلين، كما تم ضبط عدد من المخالفات المرورية بكافة أنواعها وكذلك تحرير محاضر للمخالفين وإزالة تندات للمحلات المخالفة.
 
تمت الحملة تحت إشراف اللواء إسماعيل رجب نائب مدير الأمن واللواء أشرف الديب قائد شرطة المرافق بالجيزة، واللواء هاني فؤاد نائب مدير مرور الجيزة والعميد عامر المعبدي مساعد فرقة الهرم وجميع ضباط المرافق باحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور  وضباط المرور بفيصل والهرم وقوات الانتشار السريع والامن المركزي ومرور الجيزة، ونواب ومساعدين ومديري اشغالات والمتابعة ورخص المحلات والبيئة والاعلانات بتلك الاحياء الثلاثة المشتركة في الحملة.
 
حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

حمملة إزالة إشغالات بالجيزة
حملة إزالة إشغالات بالجيزة

 


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