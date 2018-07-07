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صور.. جهاز "القاهرة الجديدة": تنفيذ الاتجاه الأيمن لطريق "محمد بن زايد"

السبت، 07 يوليه 2018 11:35 ص
صور.. جهاز "القاهرة الجديدة": تنفيذ الاتجاه الأيمن لطريق "محمد بن زايد" طريق "محمد بن زايد"
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الاتجاه الأيمن لطريق "محمد بن زايد" بطول 6.4 كم (طبقة أسفلتية)، والذى بدأ تنفيذه منتصف رمضان الماضى، موضحاً أن الطريق سيكون رابطاً للقادم من وسط القاهرة للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بطريق شارع التسعين الجنوبى لمدينة القاهرة الجديدة.
 
من ناحية أخرى أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، نائب رئيس جهاز المدينة، أنه تم تنفيذ ٨ قرارات غلق إدارى ورفع عدادات الكهرباء لبعض الفيلات المخالفة بحى النرجس بالتجمع الخامس، وذلك بحضور مسئولى الحى، وبتأمين من شرطة التعمير، وبقيادة رئيس القسم.
 
وأكد أن جهاز المدينة سيواصل فرض القانون بكل حزم، وتنفيذ قرارات الإزالة والغلق والتشميع وغيرها لأىٍ من أشكال المخالفات، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.
 
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