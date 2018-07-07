صور.. تفاصيل إحباط تهريب شحنة مخدر "الآيس" قادمة من خارج البلاد

كتب محمود عبد الراضى

فى واحدة من الضربات الأمنية القوية، نجحت "العيون الساهرة"، فى إحباط تهريب شحنة من مخدر "الآيس"، أثناء محاولة بعض المهربين تمريرها من الخارج لداخل البلاد. ويُعد مخدر "الآيس" بمثابة "مزاج أبناء الذوات"، حيث يتم بيعه بالجرام، ويتخطى الجرام الألف جنيه. كواليس الواقعة، بدأت مبكراً بوصول معلومات وتحريات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم "محمد.ك" صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرهم "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، و"سمير م" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه فى 13 قضية آخرها "تبديد" محكوم عليه فها بالحبس سنة، و"حسين ح"، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم المقطم بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، و"أحمد م" مقيم القديمة بالقاهرة، و"رمضان.ص" مقيم أبوالنمرس بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر، حيث يتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.



المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس أثناء عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى، وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 10 كيلوجرامات، مخبأة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

واعترف المتهمون بصحة الواقعة ونقلهم، وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهَمَيْن الهاربَيْن.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكابها، لاسيما الجرائم التى تتعلق بالاتجار فى المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثاراً سلبية على المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات التشكيلات العصابية الخطرة لجلب وتهريب المواد المخدرة.

المتهمون