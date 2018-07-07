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صور.. تفاصيل إحباط تهريب شحنة مخدر "الآيس" قادمة من خارج البلاد

السبت، 07 يوليه 2018 05:13 م
صور.. تفاصيل إحباط تهريب شحنة مخدر "الآيس" قادمة من خارج البلاد المتهمون
كتب محمود عبد الراضى
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فى واحدة من الضربات الأمنية القوية، نجحت "العيون الساهرة"، فى إحباط تهريب شحنة من مخدر "الآيس"، أثناء محاولة بعض المهربين تمريرها من الخارج لداخل البلاد.

ويُعد مخدر "الآيس" بمثابة "مزاج أبناء الذوات"، حيث يتم بيعه بالجرام، ويتخطى الجرام الألف جنيه.

كواليس الواقعة، بدأت مبكراً بوصول معلومات وتحريات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم "محمد.ك" صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرهم "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، و"سمير م" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه فى 13 قضية آخرها "تبديد" محكوم عليه فها بالحبس سنة، و"حسين ح"، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم المقطم بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، و"أحمد م" مقيم القديمة بالقاهرة، و"رمضان.ص" مقيم أبوالنمرس بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر، حيث يتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.

 
المضبوطات
المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس أثناء عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى، وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 10 كيلوجرامات، مخبأة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

واعترف المتهمون بصحة الواقعة ونقلهم، وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهَمَيْن الهاربَيْن.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكابها، لاسيما الجرائم التى تتعلق بالاتجار فى المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثاراً سلبية على المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات التشكيلات العصابية الخطرة لجلب وتهريب المواد المخدرة.

المتهمون
المتهمون

ووفقا لتاريخ "الآيس" فى مصر، فكان أول من أدخله للبلاد تاجر أخشاب شهير، نجح منذ سنوات فى تهريبه عبر كونتنرات الخشب عن طريق أكثر من ميناء، وكان يوزعه على أصدقائه فى "جلسات مزاج" بمناطق العجوزة وبعض الأماكن الراقية، حيث يساهم هذا المخدر فى زيادة القدرة الجنسية، فضلاً عن منح متعاطيه حالة مزاجية مؤقتة.

ويعتبر "الآيس" منبها للجهاز العصبى المركزى وله تأثيرات بدنية ونفسية وعصبية ويسبب النشوة والشعور بالسعادة للمدمن واليقظة والحضور وذلك فى بداية تناوله، مع زيادة الإحساس بوجود طاقة داخلية زائدة فى جسم الإنسان حتى يعتقد المدمن ويبدو من فرط نشاطه وعلاقاته أنه فراشة اجتماعية، وكان يُعطى قبل ذلك للتخسيس، وأطلق عليه البعض "حبوب الحب".

ويرى أطباء أنه من أضرار "الآيس" يصيب المدمن بحالة من العصبية والهياج وأحياناً يُصاب بالذهان العصبى والبارانويا التى تجعل المدمن أميل إلى استخدام العنف والهياج دون سبب منطقى.

ويتسبب كثرة تعاطى "الآيس" فى حدوث هبوط فى القلب أو سكتة دماغية أو أمراض نفسية خطيرة قد تدفع المدمن إلى الانتحار نتيجة للتغير الحاد الذى يحدث فى حالته المزاجية.

 


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