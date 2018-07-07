صور.. تايلاند تواصل جهودها لإنقاذ "أطفال الكهف"

كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

واصلت فرق الإنقاذ فى تايلاند، اليوم السبت، جهودها لإنقاذ 12 طفلا ومدربهم لكرة القدم بعد أن حوصروا داخل كهف فى شمال البلاد، حيث تسابق فرق الإنقاذ الزمن خاصة مع توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة خلال أيام، وأن تصاحبها زيادة فى منسوب المياه، وهو ما يمثل تهديدًا لجهود الإنقاذ والظروف التى يعيش فيها الأطفال.

وأشار الجيش التايلاندى فى وقت سابق، إن عملية إخراج أطفال الكهف، قد تستغرق شهورا، مضيفا :" ليس أمام الصبية سوى تعلم الغوص أو الانتظار حتى انخفاض منسوب مياه الفيضان داخل الكهف"، فيما أجرت فرق الإنقاذ ما يزيد عن 100 عملية حفر عمودية فى محاولة لإنقاذ الأطفال.

ولقى عامل إنقاذ تايلاندى حتفه بعد أن فقد الوعى خلال عملية لإنقاذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم بعد أن حوصروا داخل كهف فى شمال البلاد، حيث قال قائد القوات الخاصة التابعة للبحرية إن سامارن بونان وهو عضو سابق فى البحرية التايلاندية كان ضمن فريق الإنقاذ فى إقليم تشيانج راى وتوفى ليل الخميس بعد أن دخل الكهف لتوصيل إعانات ووضع اسطوانات الأكسجين على طريق خروج محتمل.



أقارب فريق كرة القدم



أهالى الضحايا



تايلاند تواصل محاولاتها لإنقاذ أطفال الكهف



تجمع أهالى الضحايا



جانب من محاولات إنقاذ الأطفال



فرق الإنقاذ