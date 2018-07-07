video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 07:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. بومبيو يبحث عن التزامات نووية ملموسة فى المحادثات مع بيونج يانج

السبت، 07 يوليه 2018 06:12 ص
صور.. بومبيو يبحث عن التزامات نووية ملموسة فى المحادثات مع بيونج يانج وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يصافح كيم يونج شول
بيونج يانج (أ ف ب)
إضافة تعليق

بدأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، السبت فى بيونج يانج يوما ثانيا من المحادثات مع المسؤول الثانى فى النظام الكورى الشمالى كيم يونج شول، فى محاولة لوضع خطة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وأقام بومبيو فى دار للضيافة فى بيونج يانج حيث أجرى محادثات مع كيم يونج شول. والهدف من هذا اللقاء هو تطوير خريطة طريق مفصّلة نحو "إخلاء كامل" لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى بحسب الاتفاق بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون خلال قمتهما التاريخية بسنغافورة فى 12 يونيو، ولم يتضح ما إذا كان الزعيم الكورى الشمالى سيستقبل وزير الخارجية الأمريكى.

وصباح السبت، غادر بومبيو مقر إقامته متوجها إلى مكان أجرى فيه مكالمة آمنة مع ترامب، بعيدا من أى مراقبة كورية شمالية محتملة، قبل أن يستأنف محادثاته حوالى الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.

وسأل كيم يونج شول بومبيو ما إذا استطاع النوم جيدا خلال ليلته الأولى فى كوريا الشمالية، فردّ الأخير بالإيجاب، وتبادل الرجلان الحديث لوقت قصير قبل أن يُطلَب من الصحفيين مغادرة الغرفة، وقال بومبيو "نعتبر الأمر فى منتهى الأهمية لأنه أول اجتماع رفيع وجها لوجه منذ القمة بين الزعيمين" ترامب وكيم.

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى

 

وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو

 

وزير الخارجية الأمريكى ونظيره الكورى
وزير الخارجية الأمريكى ونظيره الكورى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الخارجية الأمريكى يصل بيونج يانج لبحث الملف النووى

بومبيو يتوجه إلى بيونج يانج لإجراء مباحثات حول برنامجها النووى

بومبيو

التزامات نووية

المحادثات مع بيونج يانج

بيونج يانج

أخبار كوريا الشمالية

كوريا الشمالية




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة