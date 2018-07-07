صور.. بومبيو يبحث عن التزامات نووية ملموسة فى المحادثات مع بيونج يانج

بيونج يانج (أ ف ب)

بدأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، السبت فى بيونج يانج يوما ثانيا من المحادثات مع المسؤول الثانى فى النظام الكورى الشمالى كيم يونج شول، فى محاولة لوضع خطة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وأقام بومبيو فى دار للضيافة فى بيونج يانج حيث أجرى محادثات مع كيم يونج شول. والهدف من هذا اللقاء هو تطوير خريطة طريق مفصّلة نحو "إخلاء كامل" لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى بحسب الاتفاق بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون خلال قمتهما التاريخية بسنغافورة فى 12 يونيو، ولم يتضح ما إذا كان الزعيم الكورى الشمالى سيستقبل وزير الخارجية الأمريكى.

وصباح السبت، غادر بومبيو مقر إقامته متوجها إلى مكان أجرى فيه مكالمة آمنة مع ترامب، بعيدا من أى مراقبة كورية شمالية محتملة، قبل أن يستأنف محادثاته حوالى الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.

وسأل كيم يونج شول بومبيو ما إذا استطاع النوم جيدا خلال ليلته الأولى فى كوريا الشمالية، فردّ الأخير بالإيجاب، وتبادل الرجلان الحديث لوقت قصير قبل أن يُطلَب من الصحفيين مغادرة الغرفة، وقال بومبيو "نعتبر الأمر فى منتهى الأهمية لأنه أول اجتماع رفيع وجها لوجه منذ القمة بين الزعيمين" ترامب وكيم.



مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى



وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو