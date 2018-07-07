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صور.. انهيارات أرضية فى اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

السبت، 07 يوليه 2018 05:58 ص
صور.. انهيارات أرضية فى اليابان بسبب الأمطار الغزيرة انهيار أرضى فى اليابان
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز
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تساقط للصخور وانهيارات أرضية وإغلاق بعض الطرق المحلية، تسببت بها أمطار غزيرة فى اليابان، فيما لقى 3 أشخاص حتفهم بعد قتيل أول الخميس، واعتُبر آخرون فى عداد المفقودين بسبب أمطار غزيرة تتساقط فى غرب البلاد حيث وقعت أضرار كبيرة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، من انها قد ترفع مستوى الانذار إلى الحد الأقصى فى عدد كبير من المناطق التى تتخوف من حصول فيضانات أو انزلاقات للتربة فيها، وقد سقط حتى الآن ما يفوق المتر من الامطار خلال 72 ساعة فى قسم من مديرية كوشى (جنوب غرب)، كما ذكرت وكالة الارصاد الجوية.

وحذرت الوكالة من أن "خطر الأضرار الكبيرة مرتفع جدا"، ووصفت الامطار الجارية والآتية "فى قسم كبير من اليابان، من الغرب الى الشرق" بأنها "رهيبة".

 وبحسب السلطات المحلية فإن هذه فإن الانهيارات لم تتسبب بأية أضرار مادية أو بشرية وذلك بفضل سرعة الرصد والانذار المبكر، حيث فرضت قوات الأمن طوقا على الموقع وعلقت حركة المرور.

ارتفاع منسوب المياه
ارتفاع منسوب المياه

 

الامطار فى اليابان
الامطار فى اليابان

 

انهيار أرضى
انهيار أرضى

 

انهيار ارضي في اليابان
انهيار ارضي في اليابان

 

جيش اليابان يجلى السكان
جيش اليابان يجلى السكان

 


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انهيارات أرضية

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اليابان

أمطار غزيرة

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