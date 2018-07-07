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السبت، 07 يوليه 2018 01:01 م
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صور.. انطلاق الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كمبوديا بالعاصمة "بنوم بنه"

السبت، 07 يوليه 2018 11:05 ص
صور.. انطلاق الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كمبوديا بالعاصمة "بنوم بنه" الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كمبوديا
وكالات – تصوير أ ف ب
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بدأ حزب رئيس الوزراء الكمبودى هون سين و19 منافسا، يتردد أنهم لا يحظون بفرصة للفوز، حملة انتخابية تستمر ثلاثة أسابيع اليوم السبت استعداد للانتخابات المقررة فى يوليو، بدون أكبر حزب معارض. الذى تم منعه العام الماضى من المشاركة فى الانتخابات.

ويعقد حزب الشعب الكمبودى الذى يترأسه هون سين مسيرة حاشدة فى العاصمة بنوم بنه، حيث سيترأس رئيس الوزراء، الذى يقود كمبوديا منذ 33 عاما، هذا الحدث، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع.

 ولم يرد متحدث باسم حزب الشعب الكمبودى على طلبات للإدلاء بتعليق هذا الأسبوع. وقال قادة حزب الانقاذ الوطنى الكمبودى المعارض إن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة بدون مشاركة حزبهم الذى يعتبر الحزب الوحيد القادر على منافسة حزب الشعب الكمبودي.

الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كمبوديا
الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كمبوديا

 

جانب من الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كمبوديا
جانب من الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كمبوديا

 

جانب من الحملة الانتخابية
جانب من الحملة الانتخابية

 

جانب من انطلاق الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كمبوديا بالعاصمة بنوم بنه
جانب من انطلاق الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كمبوديا بالعاصمة بنوم بنه

 

رئيس وزراء كمبوديا
رئيس وزراء كمبوديا

 

مسيرة حاشدة
مسيرة حاشدة

 

مشاركون فى الحملة الانتخابية
مشاركون فى الحملة الانتخابية

 


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