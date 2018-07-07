صور.. المعارضة فى نيكاراجوا تدعو لإضراب عام الجمعة المقبلة

ماناغوا (أ ف ب)

دعت المعارضة فى نيكاراجوا، الجمعة، إلى إضراب عام فى 13 يوليو للمطالبة برحيل الرئيس دانييل أورتيجا وإنهاء العنف فى هذا البلد الذى يشهد موجة احتجاجات.

وقال القيادى فى الحركة الطالبية فرنسيسكو مارتينيز فى مؤتمر صحفى "نعلن عن مجموعة من التحركات على مدى ثلاثة أيام لنقول لأورتيجا وروزاريو موريلو (زوجته) أن يرحلا".

وتغرق البلاد فى دوامة من العنف مع اشتداد حدة القتال فى الشارع بين المجموعات شبه العسكرية ومعارضى نظام أورتيجا، ونفت الحكومة النيكاراغوية أى مسؤولية عن العنف الذى تسببت به المجموعات شبه العسكرية التى تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.

واتهم تحالف المعارضة فى نيكاراجوا حكومة أورتيجا فى وقت سابق بأنها لا تبدى "أى انفتاح او ارادة سياسية" خصوصا فى شأن الاقتراح الهادف إلى الدفع قدما فى اتجاه تنظيم انتخابات فى مارس 2019 بدلا من 2021.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 إبريل بإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبى بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون أورتيجا وزوجته التى تشغل منصب نائب الرئيس.



المتظاهرون يضعون الأحجار فى الشواره



غلق الشوارع فى نيكاراجوا