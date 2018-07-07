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صور.. القوات السورية تنتشر على معبر نصيب الحدودى مع الأردن

السبت، 07 يوليه 2018 05:15 م
صور.. القوات السورية تنتشر على معبر نصيب الحدودى مع الأردن القوات السورية تنتشر على معبر نصيب
كتب عبد الوهاب الجندى
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انتشر قوات من الجيش العربى السورى، فى المناطق المحيطة بمعبر نصيب الحدودى مع مملكة الأردن، بعد السيطرة على العديد من المناطق الحدودية فى درعا.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة من الصور، تظهر القوات السورية تقف على المعبر الحدودى، وتقوم بتمشيط المنطقة من المخلفات الحربية.

يذكر أن المعارضة المسلحة سيطرت على العديد من المخافر الحدودية بريف درعا السورى، وتمكن الجيش العربى السورى، خلال الساعات الماضية من إعادة السيطرة على تلك المناطق.

وفى 19 يونيو الماضى، بدأت القوات السورية مدعومة من حلفائها معاركها لاستعادة محافظة درعا الجنوبية، التى تكتسب خصوصيتها من ناحية موقعها الجغرافى على الحدود مع كل من الأردن ومرتفعات الجولان السورية التى تحتلها إسرائيل.

الانتشار علي الحدود
الانتشار علي الحدود

 

الحدود الأردنية السورية
الحدود الأردنية السورية

 

القوات السورية
القوات السورية

 

آليات الجيش السوري
آليات الجيش السوري

 

انتشار القوات
انتشار القوات

 

سيارة روسيا
سيارة روسيا

 

سيارة للجيش السوري
سيارة للجيش السوري

 

صورة الرئيس الأسد
صورة الرئيس الأسد

 

معبر نصيب
معبر نصيب

 

 

 


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معبر نصيب

القوات السورية تنتشر على معبر نصيب

القوات السورية

الأردن

سوريا

درعا




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