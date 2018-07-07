صور.. القوات السورية تنتشر على معبر نصيب الحدودى مع الأردن

كتب عبد الوهاب الجندى

انتشر قوات من الجيش العربى السورى، فى المناطق المحيطة بمعبر نصيب الحدودى مع مملكة الأردن، بعد السيطرة على العديد من المناطق الحدودية فى درعا.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة من الصور، تظهر القوات السورية تقف على المعبر الحدودى، وتقوم بتمشيط المنطقة من المخلفات الحربية.

يذكر أن المعارضة المسلحة سيطرت على العديد من المخافر الحدودية بريف درعا السورى، وتمكن الجيش العربى السورى، خلال الساعات الماضية من إعادة السيطرة على تلك المناطق.

وفى 19 يونيو الماضى، بدأت القوات السورية مدعومة من حلفائها معاركها لاستعادة محافظة درعا الجنوبية، التى تكتسب خصوصيتها من ناحية موقعها الجغرافى على الحدود مع كل من الأردن ومرتفعات الجولان السورية التى تحتلها إسرائيل.



الانتشار علي الحدود



الحدود الأردنية السورية



القوات السورية



آليات الجيش السوري



انتشار القوات



سيارة روسيا



سيارة للجيش السوري



صورة الرئيس الأسد