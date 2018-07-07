صور.. القبض على صيدلى لاتجاره فى أدوية جداول المخدرات المحظور تداولها

نجح ضباط إدارة رعاية الأحداث، فى القبض على "عبد العظيم م ع" 43 سنة، صيدلى حر، ومدير صيدلية بمصر الجديدة، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والمنشطات الجنسية الغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن كائن بعقار ملحق للصيدلية "غير مرخص" وذلك بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال استهداف الصيدلية والمخزن بمعرفة ضباط إدارة رعاية الإحداث بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 128 لسنة 1962م المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م وقرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.

وبحصرها تبين أنها كمية من عبوات دوائية مستوردة ومهربة جمركيا تضمن لاصقة ديور جستية، ريفوتريل، نالفين، ابتريل، اموتريل، كالميبام، ليكوتانيل، زولام، فلانيل، هيبنور، رستولام، بإجمالى 17 ألف ( أقراص، كبسولات، امبولات )، سنترم فيتامين، موف كريم، بنادول نايت، بإجمالى 29500 ألف ( أقراص، كبسولات، امبولات )، أمبولات، قطرة للعيون، زجاجات شراب، بإجمالى مليون 550 ألف ( أقراص، كبسولات، أمبولات).

وبمواجهة المتهم اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية "سعد م س" وجارى ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.