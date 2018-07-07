صور.. السلطات الأمريكية تواصل جهودها لإخماد حرائق الغابات فى كاليفورنيا

رويترز

واصلت فرق الإطفال فى كاليفورنيا، جهودها لإخماد الحرائق التى اندلعت فى الولاية الأمريكية، وأجبرت مئات السكان على الرحيل من مناطق قريبة ودفع حاكم الولاية لإعلان حالة الطوارئ.

وفى وقت سابق، قالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا فى تقرير إن حريق كلاماثون اندلع الخميس واتسع نطاقه خلال ساعات من ألف فدان إلى خمسة آلاف فدان.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الحريق دمر عددا غير محدد من المبانى وأجبر سكان على الفرار بعد أن امتدت ألسنة اللهب عبر الطريق السريع رقم 5 القريب من الحدود بين كاليفورنيا وأوريجون.



السلطات الأمريكية تواصل جهودها لإخماد حرائق الغابات فى كاليفورنيا



جانب من محاولات إخماد حرائق الغابات فى كاليفورنيا



حرائق الغابات فى كاليفورنيا