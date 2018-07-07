صور.. الداخلية توجه قوافل طبية وغذائية للأهالى فى الواحات

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية إلى مدينة الواحات البحرية، وتم توقيع الكشف الطبى المجانى على الأهالى بمنطقة الواحات.

وتم توجيه قافلة مرورية من الإدارة العامة لمرور الجيزة ضمت عددٍ من "الضباط الفنيين، العاملين المدنيين فى مجال المرور"، وتم فحص 113 سيارة، ممن حل عليهم ميعاد الفحص الفنى- وذلك لتسيير إجراءات التراخيص لهم.

وفى إطار حرص الوزارة على المساهمة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم فقد تم توزيع 800 عبوة سلع غذائية أساسية على المواطنين.

وتم تنظيم تلك القوافل تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية.

ومن جانبهم، أعرب المواطنين عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار والتواصل مع المواطنين.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تعظيم الدور المجتمعى للوزارة ودعم أُطر التواصل مع كافة المواطنين لتوطيد أواصر الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عن كاهلهم، ومن منطلق حرص الوزارة على تيسير الخدمات الشرطية للمواطنين، ولاسيما بالمناطق النائية.