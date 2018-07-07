صور.. الجيش الهندى يقتل ثلاثة متظاهرين فى كشمير

(أ ف ب)

قتلت القوات الهندية، اليوم السبت، ثلاثة متظاهرين بينهم فتاة تبلغ 16 عاما فى القسم الهندى من كشمير، فيما يتصاعد التوتر عشية حلول الذكرى الثانية لمقتل زعيم للمتمردين، على ما قال مسؤولون.

وقال شهود إن الجنود فتحوا النيران فى منطقة كولجام فى جنوب كشمير بعد أن تظاهر مئات المحتجين الغاضبين من عمليات ينفذها الجيش بحثا عن مسلحين مشتبه بهم، وبدأ بعضهم برشق الجنود بالحجارة.

وأفاد طبيب فى مستشفى حكومى وكالة فرانس برس أن القتلى هم شابان عمرهما 20 و22 عاما وفتاة عمرها 16 عاما.

وقال الطبيب الذى فضل عدم ذكر اسمه إن "الثلاثة اصيبوا بالرصاص وتوفوا متأثرين بجروحهم بعد وصولهم الى المستشفى".

وأكد قائد الشرطة اس. بي. فايد حصيلة القتلى لفرانس برس لكنه رفض أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويأتى العنف الدامى السبت عشية الذكرى الثانية لمقتل القيادى المتمرد صاحب الشعبية الكبيرة برهان وانى (22 عاما) بيد القوات الهندية فى 8 يوليو 2016.

ودعا القادة الانفصاليون فى الإقليم المضطرب إلى تنظيم إضراب يوم الأحد فى ذكرى القيادى الراحل.

واتهم ميروايز عمر فاروق القائد الانفصالى الذى يخضع للإقامة الجبرية، قوات الأمن بارتكاب "مجزرة"، مشيرا إلى أن قوات الأمن فتحت النار بدون تمييز على المتظاهرين.

وفرضت السلطات حظرا للتجول فى بلدة ترال التى ينتمى إليها واني، وقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة فى أربع مناطق، يخشى أن تندلع فيها أعمال عنف الأحد.

وأثار مقتل وانى موجة عنف دامية أسفرت عن مقتل 100 مدنى حتى الآن، واعتبر العام الماضى الأكثر دموية فى المنطقة خلال العقد المنصرم.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطانى عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين فى هذا السياق.

وتنشر الهند 500 ألف جندى فى الجزء الذى تسيطر عليه من كشمير حيث عدد من الجماعات المسلحة تحارب من أجل الاستقلال أو الاندماج مع باكستان.

والشهر الفائت، دعا مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان إلى تحقيق معمق حول انتهاكات فى كشمير بينما نشر مكتبه أول تقرير عن تجاوزات ارتكبتها الهند والباكستان فى هذه المنطقة المتنازع عليها.

ويسلط التقرير الذى تقول الأمم المتحدة أنه الأول من نوعه حول كشمير الضوء على "إفلات مزمن من العقوبات فى الانتهاكات التى ترتكبها قوات الأمن".

ورفضت وزارة الخارجية الهندية التقرير معتبرة أنه "مغرض" و"ينطوى على مغالطات".



أطفال مشاركين فى الجنازة



بكاء أهالى الضحايا



تشييع الجثمان



جثمان القتيل