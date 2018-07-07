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صور.. البابا فرنسيس: نخشى أن يتلاشى الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط

السبت، 07 يوليه 2018 01:12 م
صور.. البابا فرنسيس: نخشى أن يتلاشى الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط البابا فرنسيس
سارة علام
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أعرب البابا فرنسيس اليوم، السبت، عن مخاوفه من "تلاشى" الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط، ما سيؤدى إلى "تشويه وجه المنطقة"، وذلك خلال أداء صلاة مشتركة بحضور غالبية بطاركة كنائس الشرق الأوسط، بينهم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

 

وقال البابا فى بارى بجنوب إيطاليا إن "الشرق الأوسط بات مكانا يرحل فيه الناس عن أرضهم، وهناك خطر تلاشى وجود إخوتنا وإخواتنا فى الإيمان ما سيؤدى إلى تشويه وجه المنطقة، لأنه الشرق الأوسط بدون مسيحيين لن يعود هو نفسه".

 

وتابع البابا إن "اللامبالاة تقتل، ونريد أن نكون صوتا يقاوم جريمة اللامبالاة".

 

وأضاف: "نريد أن نكون صوتا لمن لا صوت لهم، وللذين يحبسون دموعهم لأنه الشرق الأوسط يبكى اليوم، وللذين يعانون فى صمت بينما يدوسهم الساعون إلى السلطة والثروة".

 

ودعا البابا إلى بارى ممثلى غالبية بطاركة الكنائس فى الشرق الأوسط، من بينهم بطريرك القسطنطينية بارتلماوس الأول (تركيا) والمتروبوليت هيلاريون ممثّلا بطريرك موسكو كيريل، وأيضا بابا الأقباط تواضروس الثاني، وبطريرك الموارنة بشارة الراعى، بالإضافة إلى بطاركة آخرين من كنائس كاثوليكية.

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 

تواجد البابا تواضروس الثانى
تواجد البابا تواضروس الثانى

 

كلمة البابا فرنسيس
كلمة البابا فرنسيس

 

كلمة البابا تواضروس
كلمة البابا تواضروس

 

 
حمامة السلام ترفرف على كلمة البابا فرنسيس
حمامة السلام ترفرف على كلمة البابا فرنسيس

 

جانب من رفرفة حمامة السلام
جانب من رفرفة حمامة السلام

 

حمامة السلام
حمامة السلام

 

البابا تواضروس وحمامة السلام
البابا تواضروس وحمامة السلام

 

جانب من كلمة بابا الفاتيكان
جانب من كلمة بابا الفاتيكان

 


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