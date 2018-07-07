صور.. البابا فرنسيس: نخشى أن يتلاشى الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط

أعرب البابا فرنسيس اليوم، السبت، عن مخاوفه من "تلاشى" الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط، ما سيؤدى إلى "تشويه وجه المنطقة"، وذلك خلال أداء صلاة مشتركة بحضور غالبية بطاركة كنائس الشرق الأوسط، بينهم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال البابا فى بارى بجنوب إيطاليا إن "الشرق الأوسط بات مكانا يرحل فيه الناس عن أرضهم، وهناك خطر تلاشى وجود إخوتنا وإخواتنا فى الإيمان ما سيؤدى إلى تشويه وجه المنطقة، لأنه الشرق الأوسط بدون مسيحيين لن يعود هو نفسه".

وتابع البابا إن "اللامبالاة تقتل، ونريد أن نكون صوتا يقاوم جريمة اللامبالاة".

وأضاف: "نريد أن نكون صوتا لمن لا صوت لهم، وللذين يحبسون دموعهم لأنه الشرق الأوسط يبكى اليوم، وللذين يعانون فى صمت بينما يدوسهم الساعون إلى السلطة والثروة".

ودعا البابا إلى بارى ممثلى غالبية بطاركة الكنائس فى الشرق الأوسط، من بينهم بطريرك القسطنطينية بارتلماوس الأول (تركيا) والمتروبوليت هيلاريون ممثّلا بطريرك موسكو كيريل، وأيضا بابا الأقباط تواضروس الثاني، وبطريرك الموارنة بشارة الراعى، بالإضافة إلى بطاركة آخرين من كنائس كاثوليكية.