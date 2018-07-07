video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. البابا تواضروس الثانى يلتقى بابا الفاتيكان وسط استقبال حافل بإيطاليا

السبت، 07 يوليه 2018 10:26 ص
صور.. البابا تواضروس الثانى يلتقى بابا الفاتيكان وسط استقبال حافل بإيطاليا البابا تواضروس الثانى
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، فى كنيسة سانت نيكولاس البابوية فى منطقة أبوليا جنوب إيطاليا.

وأظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، وصول قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، إلى كنيسة سانت نيكولاس البابوية فى بارى، وسط استقبال حافل من بابا الفاتيكان، حيث يشارك البابا تواضروس الثانى فى الصلاة من من أجل الشرق الأوسط.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة، إلى مطار روما الدولى؛ للمشاركة فى يوم الصلاة الذى دعا إليه قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمدينة بارى الإيطالية لكل بطاركة الشرق الأوسط.

البابا تواضروس الثانى مع رجال الدين
البابا تواضروس الثانى مع رجال الدين

 

البابا تواضروس الثانى يلتقى بابا الفاتيكان
البابا تواضروس الثانى يلتقى بابا الفاتيكان

 

استقبال حافل بالبابا تواضروس الثانى
استقبال حافل بالبابا تواضروس الثانى
 
اجتماع بابا الفاتيكان
اجتماع بابا الفاتيكان

 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

بابا الفاتيكان يلوح بيده عند وصول إلى كنيسة سانت نيكولاس البابوية
بابا الفاتيكان يلوح بيده عند وصول إلى كنيسة سانت نيكولاس البابوية

 

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

 

رجال دين فى كنيسة سانت نيكولاس البابوية
رجال دين فى كنيسة سانت نيكولاس البابوية

 

وصول البابا تواضروس الثانى إلى الكنيسة بإيطاليا
وصول البابا تواضروس الثانى إلى الكنيسة بإيطاليا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف المصرية: الرئيس يطلق أولى مراحل تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى.. البابا تواضروس يشارك بابا الفاتيكان فى صلاة من أجل الشرق الأوسط.. 148.5 مليار جنيه استثمارات لتحسين مستوى معيشة المواطنين

اليوم.. بابا الفاتيكان والبابا تواضروس وأساقفة الشرق فى صلاة مشتركة

البابا تواضروس يصل بارى الإيطالية للمشاركة فى صلاة مع بابا الفاتيكان

البابا تواضروس يغادر مطار القاهرة فى طريقه إلى إيطاليا

البابا تواضروس الثانى

بابا الفاتيكان

إيطاليا

اخبار ايطاليا

البابا تواضروس بايطاليا




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة