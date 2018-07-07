صور.. البابا تواضروس الثانى يلتقى بابا الفاتيكان وسط استقبال حافل بإيطاليا

كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، فى كنيسة سانت نيكولاس البابوية فى منطقة أبوليا جنوب إيطاليا.

وأظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، وصول قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، إلى كنيسة سانت نيكولاس البابوية فى بارى، وسط استقبال حافل من بابا الفاتيكان، حيث يشارك البابا تواضروس الثانى فى الصلاة من من أجل الشرق الأوسط.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة، إلى مطار روما الدولى؛ للمشاركة فى يوم الصلاة الذى دعا إليه قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمدينة بارى الإيطالية لكل بطاركة الشرق الأوسط.



البابا تواضروس الثانى مع رجال الدين



البابا تواضروس الثانى يلتقى بابا الفاتيكان



استقبال حافل بالبابا تواضروس الثانى



اجتماع بابا الفاتيكان



البابا تواضروس



بابا الفاتيكان يلوح بيده عند وصول إلى كنيسة سانت نيكولاس البابوية



بابا الفاتيكان



رجال دين فى كنيسة سانت نيكولاس البابوية