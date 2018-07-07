صور.. اشتباكات وأعمال عنف فى هايتى احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

اندلعت اشتباكات صاحبتها أعمال عنف خلال المظاهرات المنددة بارتفاع أسعار الوقود فى هايتى ، وشارك آلاف الأشخاص، فى بور أو برنس وفى مدن هايتية أخرى، ضد ارتفاع أسعار الوقود والذى انعكس على أسعار السلع الغذائية وهم يرددون شعارات معادية للسلطات.

وبحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، خرجت حركة الاحتجاج للتظاهر فى الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود والتى أثرت على أسعار باقى المنتجات .



اشتباكات هايتى



اشتباكات وأعمال عنف فى هايتى



أعمال عنف فى هايتى