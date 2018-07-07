video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 02:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اشتباكات وأعمال عنف فى هايتى احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

السبت، 07 يوليه 2018 02:14 ص
صور.. اشتباكات وأعمال عنف فى هايتى احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود اشتباكات وأعمال عنف فى هايتى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

اندلعت اشتباكات صاحبتها أعمال عنف خلال المظاهرات المنددة بارتفاع أسعار الوقود فى هايتى ، وشارك آلاف الأشخاص، فى بور أو برنس وفى مدن هايتية أخرى، ضد ارتفاع أسعار الوقود والذى انعكس على أسعار السلع الغذائية وهم يرددون شعارات معادية للسلطات.

وبحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، خرجت حركة الاحتجاج للتظاهر فى الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود والتى أثرت على أسعار باقى المنتجات .

اشتباكات هايتى
اشتباكات هايتى

 

اشتباكات وأعمال عنف فى هايتى
اشتباكات وأعمال عنف فى هايتى

 

أعمال عنف فى هايتى
أعمال عنف فى هايتى

 

العنف فى هايتى
العنف فى هايتى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الأمن الدولى يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة للاستقرار فى هايتى

اشتباكات

أعمال عنف

هايتى

ارتفاع أسعار الوقود

أسعار الوقود




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة