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السبت، 07 يوليه 2018 04:29 ص
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صور.. اشتباكات عنيفة لليوم الرابع غرب فرنسا على خلفية مقتل شاب برصاص شرطى

السبت، 07 يوليه 2018 04:07 ص
صور.. اشتباكات عنيفة لليوم الرابع غرب فرنسا على خلفية مقتل شاب برصاص شرطى جانب من العنف فى فرنسا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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اندلعت أعمال عنف مساء الجمعة ، فى مدينة نانت غرب فرنسا، لليوم الرابع على التوالى، على خلفية مقتل شاب على يد شرطى مساء الثلاثاء الماضى .  

وأشعل المتظاهرون النار فى القمامة التى اشتعلت فى عدة سيارات، وافاد مصدر فى الشرطة بأن عددا من السيارات تضرر من جراء حريق حوالى الساعة 00,30 (22,30 ت ج)، مشيرا الى ان مجموعة من 20 الى 30 شخصا مقنعين كانوا متواجدين فى الحي.

وتأتى اعمال العنف هذه اثر مقتل شاب فى ال22 مساء الثلاثاء فى حى براى اثناء عملية للشرطة. وكان الشاب الذى صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة "السرقة ضمن عصابة منظمة"، حاول الفرار فى سيارته بحسب مدعى الجمهورية فى نانت بيار سينيس.

ورفع الملف الى الدائرة العامة للشرطة الوطنية وطلب المحققون من اى شاهد التقدم للادلاء بافادته حول ملابسات الوفاة التى وصفها المتظاهرون ب"خطأ الشرطة".

احراق سيارات
احراق سيارات

 

الشرطة تفرق المتظاهرين
الشرطة تفرق المتظاهرين

 

المتظاهرون يصرمون النيران فى إحدى السيارات
المتظاهرون يصرمون النيران فى إحدى السيارات

 

النيران تتصاعد من سيارة
النيران تتصاعد من سيارة

 

النيران تدمر سيارة
النيران تدمر سيارة

 

انتشار قوات الشرطة
انتشار قوات الشرطة

 

جانب من العنف فى فرنسا
جانب من العنف فى فرنسا

 

رجال الاطفاء تكافح النيران
رجال الاطفاء تكافح النيران

 

رجال الإطفاء
رجال الإطفاء

 

محاولات السيطرة على حرائق الاشتباكات
محاولات السيطرة على حرائق الاشتباكات

 


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