صور.. إقبال على شواطئ الإسكندرية رغم ارتفاع الأمواج..وتخصيص مسعف لكل شاطئ

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالاً كبيرًا من المصطافين والوافدين إلى المحافظة من خلال رحلات اليوم الواحد التى تتوافد على الإسكندرية بكثافة، خاصة فى الإجازات الرسمية.

وشهدت شواطئ الإسكندرية ارتفاعًا فى الأمواج بسبب زيادة شدة الرياح، الأمر الذى أدى إلى تعذر السباحة خاصة للأطفال وكبار السن، ورغم ذلك شهدت الشواطئ إقبالاً كبيرًا.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اهتمام الإدارة بمنظومة الإسعاف والإنقاذ للمصطافين خاصة فى الأيام المماثلة، التى ترتفع فيها الأمواج ويتعذر معها السباحة.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع كلية التمريض لتوفير مسعف لكل شاطئ من الطلاب كعمالة موسمية خلال فترة الصيف، وكذلك توقيع بروتوكول مع كلية التربية الرياضية لتوفير غطاسين بالشواطئ كعمالة موسمية، وتم اختيارهم وتدريبهم بمركز الغوص، وتعيين عمال أبراج على دراية بقراءة تغييرات البحر فى كل الأوقات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تقسيم العاملين بالإدارة للمرور اليومى على جميع الشواطئ لحل كافة المشاكل ومنع أى استغلال للوافدين، كما تم التشديد على كافة المستأجرين بعدم استغلال المواطنين والالتزام بقائمة الأسعار المعلن عنها، وتجهيز خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين ووضعه بكل الشواطئ.

ارتفاع الأمواج على الشواطئ

ارتفاع الأمواج على الشواطئ

ارتفاع الأمواج على الشواطئ

ارتفاع الأمواج على الشواطئ