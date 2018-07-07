video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. إقبال على شواطئ الإسكندرية رغم ارتفاع الأمواج..وتخصيص مسعف لكل شاطئ

السبت، 07 يوليه 2018 03:30 ص
صور.. إقبال على شواطئ الإسكندرية رغم ارتفاع الأمواج..وتخصيص مسعف لكل شاطئ ارتفاع الأمواج على الشواطئ
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالاً كبيرًا من المصطافين والوافدين إلى المحافظة من خلال رحلات اليوم الواحد التى تتوافد على الإسكندرية بكثافة، خاصة فى الإجازات الرسمية.

 

وشهدت شواطئ الإسكندرية ارتفاعًا فى الأمواج بسبب زيادة شدة الرياح، الأمر الذى أدى إلى تعذر السباحة خاصة للأطفال وكبار السن، ورغم ذلك شهدت الشواطئ إقبالاً كبيرًا.

 

من جانبه، أكد اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اهتمام الإدارة بمنظومة الإسعاف والإنقاذ للمصطافين خاصة فى الأيام المماثلة، التى ترتفع فيها الأمواج ويتعذر معها السباحة.

 

وأشار، فى تصريحات خاصة  لـ"اليوم السابع"، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع كلية التمريض لتوفير مسعف لكل شاطئ من الطلاب كعمالة موسمية خلال فترة الصيف، وكذلك توقيع بروتوكول مع كلية التربية الرياضية لتوفير غطاسين بالشواطئ كعمالة موسمية، وتم اختيارهم وتدريبهم بمركز الغوص، وتعيين عمال أبراج على دراية بقراءة تغييرات البحر فى كل الأوقات.

 

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تقسيم العاملين بالإدارة للمرور اليومى على جميع الشواطئ لحل كافة المشاكل ومنع أى استغلال للوافدين، كما تم التشديد على كافة المستأجرين بعدم استغلال المواطنين والالتزام بقائمة الأسعار المعلن عنها، وتجهيز خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين ووضعه بكل الشواطئ.

 

ارتافع الامواج (1)
ارتفاع الأمواج على الشواطئ
 
ارتافع الامواج (2)
ارتفاع الأمواج على الشواطئ
 
ارتافع الامواج (3)
ارتفاع الأمواج على الشواطئ
 
ارتافع الامواج (4)
ارتفاع الأمواج على الشواطئ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شواطئ الإسكندرية كامل العدد فى ثان أيام عيد الفطر المبارك

شواطئ الإسكندرية تستقبل الزائرين ثانى أيام عيد الفطر

صور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى أول أيام العيد هربا من الحر

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة