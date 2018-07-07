صور.. إعلان حالة الطوارئ فى مقاطعة سانتا باربارا الأمريكية بسبب الحرائق

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت مقاطعة سانتا باربرا فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة الطوارئ بسبب الحرائق الهائل، التى اشتعلت فى المنازل، وأدت إلى إجلاء المئات من منطقة جوليتا.

وتسببت النيران المشتعلة والتى انتشرت بسبب حرائق الغابات وسرعة الرياح القوية، فى تدمير أكثر من 20 منزلا وإتلاف العديد من الممتلكات الخاصة والعامة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأدت النيران المشتعلة، إلى احترق ما نحو 80 فدانا بالمنطقة، وسط محاولات من إدارة الإطفاء فى مقاطعة سانتا باربرا للسيطرة على الحريق الهائل، وفق ما ذكرت شبكة "abc" الأمريكية.



إطلاق المياه علي النيران



الحرائق فى جوليتا



النيران تحرق البيوت



النيران تلتهم المنازل



جانب من الحريق



حريق الأشجار



حريق في منزل



رجل إطفاء



عمليات الإطفاء