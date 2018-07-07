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السبت، 07 يوليه 2018 07:51 م
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صور.. إعلان حالة الطوارئ فى مقاطعة سانتا باربارا الأمريكية بسبب الحرائق

السبت، 07 يوليه 2018 06:08 م
صور.. إعلان حالة الطوارئ فى مقاطعة سانتا باربارا الأمريكية بسبب الحرائق الحرائق فى كاليفورنيا
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت مقاطعة سانتا باربرا فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة الطوارئ بسبب الحرائق الهائل، التى اشتعلت فى المنازل، وأدت إلى إجلاء المئات من منطقة جوليتا.

وتسببت النيران المشتعلة والتى انتشرت بسبب حرائق الغابات وسرعة الرياح القوية، فى تدمير أكثر من 20 منزلا وإتلاف العديد من الممتلكات الخاصة والعامة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأدت النيران المشتعلة، إلى احترق ما نحو 80 فدانا بالمنطقة، وسط محاولات من إدارة الإطفاء فى مقاطعة سانتا باربرا للسيطرة على الحريق الهائل، وفق ما ذكرت شبكة "abc" الأمريكية.

 

إطلاق المياه علي النيران
إطلاق المياه علي النيران

 

الحرائق فى جوليتا
الحرائق فى جوليتا

 

النيران تحرق البيوت
النيران تحرق البيوت

 

النيران تلتهم المنازل
النيران تلتهم المنازل

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق الأشجار
حريق الأشجار

 

حريق في منزل
حريق في منزل

 

رجل إطفاء
رجل إطفاء

 

عمليات الإطفاء
عمليات الإطفاء

 

محاولة السيطرة علي الحريق
محاولة السيطرة علي الحريق

 


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حريق فى امريكا

حالة الطوارئ في امريكا

حرائق

حريق

إعلان حالة الطوارئ فى مقاطعة سانتا باربارا

مقاطعة سانتا باربارا




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