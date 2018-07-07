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السبت، 07 يوليه 2018 09:56 ص
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صور.. إصابات عديدة بين المشاركين فى مصارعة الثيران بإسبانيا

السبت، 07 يوليه 2018 09:15 ص
صور.. إصابات عديدة بين المشاركين فى مصارعة الثيران بإسبانيا مصارعة الثيران فى إسبانيا
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب ورويترز
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سقط العديد من المصابين أثناء مشاركة الآلاف فى مهرجان "سان فيرمين" للثيران الذى تحتفل به إسبانيا سنويُا فى مدينة بامبلونا.

وانطلق مهرجان "سان فيرمين" للثيران، أمس الجمعة، حيث يجرى فيه الناس والثيران جنبًا إلى جنب فى شوارع المدينة، فى حين يشجعهم باقى الحضور والمتابعين.

وأظهرت صور بثتها وكالتا "رويترز" و"أ ف ب"، اليوم السبت، مشاركة واسعة من قبل الأسبان فى مهرجان "سان فيرمين" للثيران، فيما سقط العديد من المصابين.

واحتشد الآلاف فى مدينة بامبلونا الإسبانية، أثناء افتتاح مهرجان سان فيرمين، الجمعة، وسط حالة من المرح، فيما رشق بعضهم البعض بالمياه الملونة.

وفى وقت سابق، خرج عشرات النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوان مرتدين الأقنعة وحاملين اللافتات فى احتجاج على مصارعة الثيران فى بامبلونا فى شمال إسبانيا، الخميس، قبيل مهرجان سان فيرمين الشهير فى المدينة.

وتجتذب أنشطة المهرجان ومنها الركض اليومى أمام الثيران السياح من مختلف أرجاء العالم لمشاهدة الراكضين وهم يقودون الثيران فى شوارع المدينة. وتقام مصارعة الثيران فى المساء.

إصابات عديدة بين المشاركين فى مصارعة الثيران بإسبانيا
إصابات عديدة بين المشاركين فى مصارعة الثيران بإسبانيا

 

مشاركة واسعة فى مصارعة الثيران
مشاركة واسعة فى مصارعة الثيران

 

مصاب
مصاب

 

مصارعة الثيران فى إسبانيا
مصارعة الثيران فى إسبانيا

 

مشاركون فى مهرجان الثيران
مشاركون فى مهرجان الثيران

 

مصارعة الثيران
مصارعة الثيران

 

مهرجان الثيران
مهرجان الثيران

 

مهرجان سان فيرمين
مهرجان سان فيرمين

 

جانب من المشاركة فى مهرجان الثيران
جانب من المشاركة فى مهرجان الثيران

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

جانب من مصارعة الثيران فى إسبانيا
جانب من مصارعة الثيران فى إسبانيا

 

جانب من مصارعة الثيران
جانب من مصارعة الثيران

 

جانب من مهرجان الثيران
جانب من مهرجان الثيران

 

 

 


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صور.. انطلاق مهرجان "سان فيرمين" للثيران فى إسبانيا

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مصارعة الثيران فى اسبانيا

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