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صندوق النقد الدولى يصرف شريحة قرض لتونس بقيمة 250 مليون دولار

السبت، 07 يوليه 2018 01:10 ص
صندوق النقد الدولى يصرف شريحة قرض لتونس بقيمة 250 مليون دولار كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى
تونس (رويترز)
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قال صندوق النقد الدولى، الجمعة، إنه وافق على صرف شريحة قرض جديدة بقيمة 250 مليون دولار لتونس.

وهذا البرنامج البالغ قيمته حوالى 2.8 مليار دولار والذى تم التوصل إليه فى 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.

وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج اجمالى مدفوعات البنك لتونس إلى 1.139 مليار دولار. وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادى حاد فى أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى انتفاضة شعبية فى 2011 ،  ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات فى خفض عجز الموازنة، وتحتاج تونس إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

 


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