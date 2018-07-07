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صحف موناكو تحتفى بمعرض الكنوز الذهبية المصرية

السبت، 07 يوليه 2018 08:11 م
صحف موناكو تحتفى بمعرض الكنوز الذهبية المصرية جانب من المعرض
كتب أحمد منصور
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تصدرت الصفحات الأولى للصحف فى موناكو اليوم السبت، خبر افتتاح الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار لمعرض الكنوز الذهبية المصرية.
 
كما وصفت جريدة موناكو الرسمية الافتتاح بأنه أميرى، ويعد هذا المعرض الثانى فى موناكو منذ المعرض الأول الذى أقيم عام 2008 عن ملكات الفراعنة.
 
كما وصفت جريدة "نيس" الصباحية المعرض بأنه مبهر ومغرى لزيارته، فى حين وصفت جريدة "الكوت دازور" المعرض بأنه يعرض مهارة الصناع المصريين القدماء عن طريق 150 قطعة من أرقى القطع.
 
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