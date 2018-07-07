صحف سعودية: إيران تلوح بعقود شركات أوروبية كوسيلة للإبقاء على الاتفاق النووى

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اعتبرت صحيفتا الرياض وعكاظ السعوديتان، فى افتتاحيتيهما اليوم السبت، أن إيران تلوح بالعقود التجارية المليونية للشركات الأوروبية كوسيلة للإبقاء على الاتفاق النووى بالطريقة التى تناسبها.



وقالت صحيفة "الرياض" فى افتتاحيتها تحت عنوان (ابتزاز.. لا إنقاذ)، "من الواضح أن تلك الشركات نجحت فى الوصول إلى مبتغاها، وإلا ما الداعى لأن (تهرول) تلك الحكومات لكسب رضا النظام الإيراني، الذى عرف كيف يتعامل مع هذا الملف من خلال التلويح بالعقود التجارية حتى يسيل لعاب الأوروبيين ويجعلهم يتوصلون معه إلى اتفاق يرضيه قبل أن يرضيهم".



واختتمت بالإشارة "إلى أنه عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى مع إيران كانت لها أسباب وجيهة، وعندما تريد أوروبا الإبقاء على الاتفاق فإن أسبابها ترقى إلى مستوى الشك".



فى السياق ذاته، أكدت صحيفة "عكاظ" فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان ( إيران نمر من ورق): أنه رغم ما تحاول أن تصوره إيران لمحيطها والعالم من قوة زائفة مرتفعة النبرة، هى مجرد نمر من ورق، وأن تصريحات أقطاب السياسة فى طهران بأنهم لن يسمحوا لأى دولة فى المنطقة بممارسة حقها فى إمداد العالم بالطاقة إذا تم منع إيران من تصدير نفطها، وأنها عندئذ ستغلق مضيق هرمز، للحول دون ذلك، ولم تمض فترة بسيطة من الوقت حتى تراجعت بشكل مخز ومضحك، بمجرد أن لوحت أمريكا بضمانها لحرية الملاحة وحركة التجارة من الخليج العربي.