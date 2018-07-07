صحف الإمارات: استجابة قطر للمطالب الـ13 ينهى أزمتها مع دول الرباعى العربى

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انتقدت صحيفتا "البيان" و"الوطن" الإماراتيتان فى افتتاحيتهما اليوم السبت، تصميم النظام القطرى على سياساته فى دعم وتمويل الإرهاب وإطلاق خطاب الكراهية وإيواء المتطرفين والإرهابيين ودعاة الحرب والخراب، مشيرة إلى أنه بعد مرور أكثر من سنة على مقاطعة قطر يستمر دعم قطر للإرهاب وتدخلها فى شؤون الجيران ومحاولة تقويض أمنهم.

وقالت صحيفة (البيان) تحت عنوان "قطر تضل الطريق" إنه منذ إعلان الدول الأربع المكافحة للإرهاب مقاطعتها لقطر منذ أكثر من عام، والنظام القطرى يراوح مكانه بلا أى تقدم، وهو مصمم على سياساته فى دعم وتمويل الإرهاب، وإطلاق خطاب الكراهية وإيواء المتطرفين والإرهابيين ودعاة الحرب والخراب.

وأضافت الصحيفة، أن النظام القطرى لم يفكر لحظة فى مراجعة موقفه وتحكيم العقل، بل ذهب يشكو للغرب ويطرح ادعاءاته الكاذبة والباطلة ضد الدول المقاطعة له، وآخرها ادعاءاته الباطلة والفاشلة ضد الإمارات فى المحاكم والمنظمات الدولية، التى أدعى كذبا أنه يتحدث باسم معاناة شعبه، مشيرة إلى أنه إذا كان صادقا لأنقذ ماء وجه شعبه، وأبدى استحياءه من أفعاله وفضائحه التى باتت تتردد فى كل أنحاء العالم بشأن دعمه وتمويله للتنظيمات والجماعات الإرهابية فى مختلف أنحاء العالم.

وخلصت الصحيفة إلى أنه "من الواضح أن النظام القطرى يبتعد كثيرا عن طريق الصواب، ولا يمل من الفشل ولا من وضعه المرتبك دائما، ومن الواضح أن أزمته ممتدة وستطول كما أكدت الإمارات، ما لم يعد هذا النظام إلى صوابه ويدرك خطورة الطريق الذى يسير فيه ويطرق أبواب الرياض، مستجيبا لطلبات دول المقاطعة الأربع".

وتحت عنوان "وطن الإنسان"، قالت صحيفة (الوطن)، إن الإمارات جددت تأكيدها أنه منذ قرار المقاطعة الذى اتخذته مع مصر والسعودية والبحرين، لم تقم بإبعاد أى من أبناء الجالية القطرية المقيمين فيها، بل يتمتعون بكافة الحقوق ويخضعون للقوانين التى تسرى على المقيمين فى الدولة.

وأضافت أن القرارات التى تم اتخاذها فى 5 يونيو من العام الماضى تندرج ضمن الحقوق السيادية لكل دولة بهدف مواجهة التحديات الأمنية الخطرة، خاصة عندما تكون صادرة من نظام يقوم على دعم الإرهاب مثل النظام القطري، ورفض الالتزام بجميع القوانين وتجاهل الدعوات لانتهاج سياسة قويمة بعيدا عن التحالف مع القوى الظلامية فى كل مكان.

وأوضحت الصحيفة أنه من حق كل دولة فرض تصريح مسبق لدخول أى كان إلى أراضيها، ولها مطلق الحرية فى تحديد المدة وآلية التجديد من عدمه، وفى حالة الادعاءات القطرية التى تنم عن سخف كبير خاصة الادعاءات الزائفة تجاه الإمارات، سبق وأن تبين بالأدلة محاولات قطر الآثمة والإيقاع بشبكة مدسوسة أدلت باعتراف كامل حول محاولات قطر الإضرار بالإمارات، التى تصرفت بحكمة واضعة مصلحة الشعب القطرى ذاته فى الاعتبار.

وأكدت أن النظام القطرى لم ولن يفيده كل ما يقوم به للتهرب من المصير الذى يتجه إليه جراء مكابرته الجوفاء، وأنه مهما ادعى من مظالم لا وجود لها فالحل معروف وثابت ولن يتغير، يتمثل بالتزام الدوحة بالمطالب الـ13 التى حددتها الدول الأربع، وغير ذلك مهما حاول سيجد نفسه يرتد خائبا دون أى نتيجة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه "على قطر أن توقف دعمها للإرهاب أفرادا وجماعات، وتوقف احتضانهم فى انتهاك سافر لجميع القوانين الدولية، وعليها أن تعى قبل كل شيء أن ماكينتها الإعلامية باتت مفضوحة ومملة ولن تجلب لها إلا المزيد من الإدانة، وأن أى قرار تم اتخاذه سابقا أو سيتم اتخاذه لاحقا، لا يستهدف الشعب القطرى، بل لمنع النظام القطرى من تحقيق أهدافه العدوانية وتجنب المزيد من الغدر الذى انتهج القيام به".