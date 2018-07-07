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شرطى فرنسى يواجه تهمة القتل غير المتمد مع تصاعد العنف فى غرب فرنسا

السبت، 07 يوليه 2018 11:22 ص
شرطى فرنسى يواجه تهمة القتل غير المتمد مع تصاعد العنف فى غرب فرنسا الشرطة الفرنسية
أ ف ب
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وجهت السلطات الفرنسية تهمة القتل غير العمد لشرطى فرنسى قتل شابا أسودا فى غرب فرنسا مما تسبب بأعمال عنف تواصلت لليلة الرابعة على التوالي، بحسب ما اكده محاميه، فيما تصاعدت المواجهات بين الشبان والشرطة حتى ساعة مبكرة السبت.

وأعادت اعمال العنف إلى الواجهة التوتر فى أحياء محرومة فى مدن فرنسية، حيث كثيرا ما يشكو الشبان من قسوة ووحشية الشرطة.

وكان الشرطي قد قال فى البداية إنه تصرف دفاعا عن النفس أثناء محاولته اعتقال الشاب البالغ من العمر 22 عاما فى مدينة نانت الثلاثاء، لكنه أبلغ المحققين لاحقا أنه أطلق النار عن طريق الخطأ.

وقال المحامي لوران-فرانك لينار لوكالة فرانس برس إن موكله "يقر بأنه أدلى بإفادة لا تتطابق مع الحقيقة".

وكانت الشرطة قد قالت إن القتيل كان يخضع للمراقبة فى إطار تحقيق حول تهريب مخدرات


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