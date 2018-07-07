شاهد.. جماهير السويد تحتل مدينة "سامارا" الروسية قبل مواجهة إنجلترا

كتب أحمد طارق

احتشدت جماهير منتخب السويد بكثافة فى ميادين مدينة سامارا أرينا الروسية، استعدادًا لمؤازرة منتخب بلادهم فى مباراته أمام إنجلترا على ملعب "كوسموس" فى الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

وتغلب منتخب انجلترا على كولومبيا بنتيجة 4 – 3 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى من عمر المباراة بالتعادل الإيجابى 1\1، ليصعد إلى الدور ربع النهائى للمرة الأولى منذ نسخة 2006 التى أقيمت فى ألمانيا، بينما تغلب منتخب السويد على سويسرا بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 16.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمى، التشكيلة الأساسية المتوقعة لمنتخب السويد والتى ضمت كلاً من: روبين أولسن؛ إيميل كرافث، فيكتور ليندولف، أندرياس جرانكفيست، لودفيج أوجوستينسون؛ فيكتور كلايسون، سيباستيان لارسون، ألبين إيكدال، إيميل فورسبرج؛ ماركوس بيرج، أولا تويفونين.

فى حين ضمت التشكيلة الأساسية المتوقعة لمنتخب انجلترا كلاً من: جوردان بيكفورد؛ كايل والكر، جون ستونز، هارى ماجواير؛ كييران تريبيير، ديلى ألى، جوردان هندرسون، جيسى لينجارد، آشلى يونج؛ رحيم ستيرلينج، وهارى كين.