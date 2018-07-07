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شاهد بـ"تنظيم بيت المقدس": تدمير واجهة مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة

السبت، 07 يوليه 2018 11:47 ص
شاهد بـ"تنظيم بيت المقدس": تدمير واجهة مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة محاكمة تنظيم بيت المقدس - ارشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، سماع أقوال الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وأكد شاهد الإثبات الرابع أن نوافذ وواجهة مبنى مديرية أمن الدقهلية دمرت بالكامل عقب واقعة تفجير سيارة مفخخة أمامها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات أمين الشرطة أمين إبراهيم الوكيل، وقال بعد حلف اليمن إنه كان معين خدمة فى أحد البنوك المواجهة لمديرية أمن الدقهلية وقت تفجيرها، وأكد أنه أصيب بكدمات فى أنحاء متفرقة من الجسم من جراء الانفجار.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد السيد، وقال بعد حلف اليمن، إنه كان يعمل مجند بقسم التعين وقت حدوث انفجار مديرية امن الدقهلية، وأنه أصيب فى قدمه بشظايا من جراء الانفجار، وأنه لم يرى من قام بالتفجير.

كما نادت المحكمة على أمين الشرطة فاروق الشحات، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل أمين شرطة بالحماية المدنية، وقال إن أجزاء من مبنى المديرية دمرت بالإضافة لتدمير زجاج نوافذ المديرية، وتدمير واجهة المبنى بالكامل.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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