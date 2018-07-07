شاهد الإثبات بـ"رشوة محافظ المنوفية": رصدنا تلقى المتهم 27 مليون جنيه رشوة

استمعت هيئة المحكمة لشاهدة ضابط هيئة الرقابة الإدارية، فى قضية رشوة محافظ المنوفية السابق.

وقال شاهد الإثبات، إن الهيئة رصدت تلقى المحافظ مبلغ 27 مليون جنيه على سبيل الرشوة من رجل الأعمال المتهم الثانى عاصم أحمد فتحى (مقدم الرشوة) رئيس مجلس إدارة شركة "اى ايه اكتف" لتكنولوجيا المعلومات ومكلف بتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالمحافظة لصالح الجهة المسند إليها الأعمال والمتعامل الوحيد على المحافظة.

وأضاف الشاهد، أن المحافظ السابق حصل على مبالغ الرشوة والتى تصل قيمتها 27 مليون جنيه على دفعات من المتهم الثانى نقدا، بينها 400 ألف جنيه سلمها المتهم الثالث أحمد سعيد (صاحب شركة مقاولات) وسيط الرشوة، على شكل هدية فى مسكنه بمحافظة المنوفية، مؤكدًا على أنه تتبع القضية بعد الحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا لمدة حوالى شهرين أو 3 أشهر.

قال ضابط الرقابة الإدارية شاهد الإثبات في القضي، إن الرشوة التى تلقاها المحافظ من المتهمين الثانى والثالث عبارة مبالغ مالية تحصل عليها بنفسه وهدايا عينية وحدات سكنية.

وأضاف الضابط مجرى التحريات، أن المتهم الثالث (وسيط الرشوة) أعطى لنجل المحافظ المتهم مبلغ 40 ألف جنيه على اعتبار أنها منحة واحدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.