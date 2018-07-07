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سماع دوى انفجار فى العاصمة الصومالية مقديشو

السبت، 07 يوليه 2018 10:16 ص
سماع دوى انفجار فى العاصمة الصومالية مقديشو الصومال - أرشيفية
رويترز
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قال شاهد من رويترز إن انفجارا هائلا وقع فى العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، وتصاعد الدخان من المكان، لكن لم يتضح السبب.

وتنفذ حركة الشباب الإسلامية تفجيرات من حين لآخر سعيا للإطاحة بالحكومة المركزية.

ولقى ثلاثة جنود صوماليين على الأقل حتفهم الأربعاء الماضى فيما أصيب عدد آخر، إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى إقليم "شابيلى السفلى" جنوبى البلاد.

ونقلت إذاعة "شابيلي" الصومالية، عن شهود عيان قولهم إن قنبلة تم تفجيرها عن بعد استهدفت قافلة تابعة للجيش فى منطقة "وارماهان" أثناء توجهها إلى قاعدة جوية بالمنطقة.

من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة مسئوليتها عن هذا الهجوم.

 


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