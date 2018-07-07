سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين واستروكس فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين والاستروكس، بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.م.ال"23 عاما فران مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 15 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سالم.ع.م"25 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته بحوزته 3 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ت.س"39 عاما عاطل ومقيم مدينة السلام القاهرة بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

باستجوابهم، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.