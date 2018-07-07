سفر وعودة 1338 مصريا وليبيا و156 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1338 مصريا وليبيا و 1156 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 669 إلى الجانب الليبي، بينهم 57 مصريا و912 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 369 بينهم 258 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 111 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 408 ألاف و40 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 156 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.