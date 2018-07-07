سفر وعودة 1011 مصريا وليبيا و128 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1011 مصريا وليبيا و 128 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 873 إلى الجانب الليبى، بينهم 52 مصريا و821 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 139 بينهم 123 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 16 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 128 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.