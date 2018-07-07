زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق العاصمة اليابانية

(أ ش أ)

ضرب اليوم زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، المناطق الشرقية من العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن وكالة الأرصاد الجوية أوضحت أن مركز هذا الزلزال يقع على عمق 66 كيلومترا تحت سطح المحيط الهادى قبالة الساحل الشرقى لمدينة (تشيبا) اليابانية .

ولم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة للزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الواقعة وسط وغرب اليابان تتعرض حاليا لموجات عاتية من الأمطار الغزيرة التى أسفرت - حتى الآن - عن مصرع 51 شخصا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.